Мужчины с двумя высшими образованиями чаще попадаются в ловушки аферистов

Женщины реже попадаются на уловки мошенников, чем мужчины. Им чаще удается сохранить свои деньги на карточных счетах, заявила финансовый эксперт Татьяна Федорцова.

Женщины реже попадаются на уловки мошенников, чем мужчины. Им чаще удается сохранить свои деньги на карточных счетах, заявила финансовый эксперт Татьяна Федорцова.

Молодые люди до 25 лет попадают в ловушки аферистов из-за своей неопытности. Пожилых мужчин обманывают из-за их излишней доверчивости. Чем образованнее человек, тем охотнее он соглашается назвать посторонним данные своей банковской карты. Люди с двумя или тремя высшими образованиями, как рассказала агентству "Прайм" Федорцова, теряют деньги из-за преступников в три раза чаще.

В группу риска также попадают холостяки. Подобрать ключ к доверию семейных людей мошенникам сложнее. Те склонны советоваться с членами семьи по финансовым вопросам.