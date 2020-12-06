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5:06   6 Декабря 2020
Общество

Мужчины с двумя высшими образованиями чаще попадаются в ловушки аферистов

Мужчины с двумя высшими образованиями чаще попадаются в ловушки аферистов

Женщины реже попадаются на уловки мошенников, чем мужчины. Им чаще удается сохранить свои деньги на карточных счетах, заявила финансовый эксперт Татьяна Федорцова.

Молодые люди до 25 лет попадают в ловушки аферистов из-за своей неопытности. Пожилых мужчин обманывают из-за их излишней доверчивости. Чем образованнее человек, тем охотнее он соглашается назвать посторонним данные своей банковской карты. Люди с двумя или тремя высшими образованиями, как рассказала агентству "Прайм" Федорцова, теряют деньги из-за преступников в три раза чаще.

В группу риска также попадают холостяки. Подобрать ключ к доверию семейных людей мошенникам сложнее. Те склонны советоваться с членами семьи по финансовым вопросам.

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