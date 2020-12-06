Ученые раскрыли загадку происхождения Луны

Британские ученые выяснили, что Луна — это обломки, которые откололись от столкнувшихся между собой Земли и планеты Тейя около четырех с половиной миллиарда лет назад

Британские ученые выяснили, что Луна — это обломки, которые откололись от столкнувшихся между собой Земли и планеты Тейя около четырех с половиной миллиарда лет назад

Тейя — гипотетическая планета размером с Марс, сообщают исследователи в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Название ей дано в честь одной из сестер-титанид в древнегреческой мифологии.

Недавно выяснилось, что один из астероидов, окружающих Марс, может быть обломком Луны. Это натолкнуло ученых на мысль о Тейе - условном земном противнике, который породил наш спутник. Однако они уточняют, что рассчитывать на стопроцентную точность в гипотезе в не приходится.