Кинолог назвал самые важные для обучения собак команды

Собаки должны в первую очередь выучить команду "Фу!" или "Нельзя!". Она необходима для безопасной прогулки, считает кинолог Владимир Голубев.

Собаки должны в первую очередь выучить команду "Фу!" или "Нельзя!". Она необходима для безопасной прогулки, считает кинолог Владимир Голубев.

Знание определенных команд, по словам эксперта, способно спасти жизнь питомцу и здоровье окружающим. Собака не сможет съесть что-нибудь отравленное, не бросится под машину и не нападет на прохожего, потому что будет слушаться хозяина.

Следующей после "Фу!" следует выучить команду "Дай!" или "Отдай!". Она пригодится, если поблизости активизировались догхантеры.

"После команды животное должно отдать вам то, что держит в зубах, даже если это лакомство. Разучивать команду можно с игрушкой, пусть пес ее потянет", – рассказал Голубев РИА Новости.

К наиболее важным относится команда "Стоять!". Животное с ее помощью можно будет уберечь от конфликтов с другими собаками или от внезапно выезжающего велосипедиста.