3:16 6 Декабря 2020Армия
Боевики более 30 раз за сутки обстреляли населенные пункты в Сирии
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили 31 обстрел территорий сирийских провинций за сутки, сообщили в российском ЦПВС.
Боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" совершили 31 обстрел территорий сирийских провинций за сутки, сообщили в российском ЦПВС.
Боевики открывали огонь в провинции Идлиб, где было выявлено 20 обстрелов. В провинции Хама было зафиксировано шесть обстрелов населенных пунктов. В провинции Латакия боевики три раза за сутки начинали стрельбу, а в Алеппо террористы открывали огонь два раза.
Обстрелов со стороны протурецких формирований зафиксирован не было. В Сирии продолжается работа по восстановлению мирной жизни. Российские специалисты ЦПВС провели более двух тысяч гуманитарных акций на территории САР.