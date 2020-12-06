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3:14   6 Декабря 2020
Общество

Стартовал прием вопросов для пресс-конференции Путина

Стартовал прием вопросов для пресс-конференции Путина

Россияне могут отправить свой вопрос президенту России с помощью мобильного приложения "Москва - Путину", которое уже доступно для скачивания.

Приложение позволит жителям России записать видеообращение с вопросом или написать текстовое сообщение, на которое в ходе ежегодной пресс-конференции ответит Владимир Путин. Все вопросы будут обработаны волонтерами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В этом году пресс-конференция пройдет 17 декабря, она объединила в себе формат прямой линии из-за пандемии коронавируса. В прошлом году "Прямая линия с Владимиром Путиным" продолжалась более четырех часов.

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#путин #пресс-конференция #вопросы

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