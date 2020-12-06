Черный хлеб несет серьезную опасность для диабетиков

Черный хлеб может повысить уровень сахара в крови. Об этом рассказал британский диетолог Майкл Мосли.

Черный хлеб может повысить уровень сахара в крови. Об этом рассказал британский диетолог Майкл Мосли.

Врач сообщил, что людям с сахарным диабетом часто рекомендуют заменять белый хлеб на черный. Но такая альтернатива может повысить уровень сахара в крови.

Специалист объяснил, что в магазинах зачастую за черный хлеб могут выдавать белый, который просто перекрасили. Такой продукт имеет в составе добавки для улучшения вкуса. Они сильно влияют на уровень глюкозы в крови у человека.

По словам Мосли, людям страдающим от диабета полезно употреблять в пищу булгур, бурый рис, ячмень, рожь, гречку. Эти продукты содержат сложные углеводы, медленно всасывающиеся в кровь и не способные провоцировать скачки уровня сахара.