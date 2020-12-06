Захарова назвала призыв США о "Северном потоке — 2" политической агрессией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв США бойкотировать "Северный поток — 2" политической агрессией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв США бойкотировать "Северный поток — 2" политической агрессией.

Захарова призвала Вашингтон играть по правилам после выпада в сторону России со стороны исполняющей обязанности посла США в Берлине Робин Куинвилл. Евросоюз больше не намерен терпеть вредоносное поведение Москвы и воспринимает трубопровод как "политический рычаг для давления на Украину и способ разобщить Европу", приводит РИА Новости слова Куинвилл.

Следует играть по правилам, чтобы быть ответственным игроком в мировой экономике, заявила в ответ на это Захарова. Она процитировала некоторых американских политиков на аналогичные темы прошлых лет и подытожила: дело не в "Северном потоке — 2", газовая российская труба во все года и при любых обстоятельствах вызовет у США всплески агрессии и обвинения.