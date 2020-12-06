Чешских судью и адвоката подозревают во взяточничестве и мошенничестве

Верховный судья, адвокат и еще три человека задержаны в Праге по подозрению во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации незаконных доходов.

Верховный судья, адвокат и еще три человека задержаны в Праге по подозрению во взяточничестве, злоупотреблении полномочиями и легализации незаконных доходов.

Информацию без фамилий журналистам рассказал генеральный прокурор Чехии Ленка Брадачова. Задержанным может угрожать тюремное заключение сроком до 12 лет, если обвинения будут доказаны.

Обыски по месту работы и жительства подозреваемых в текущий момент проводят порядка 50 полицейских.

Задержанным судьей, по информации Чешского радио, является Зденек Совак, который в 2003 году дважды отстранялся от должности за плагиат и автомобильную аварию в нетрезвом состоянии.