Украина хочет усилить антироссийские санкции после Нового года

Украина собирается ужесточить после Нового года санкции против России в случае, если конфликт на Донбассе не будет решен.

Украина собирается ужесточить после Нового года санкции против России в случае, если конфликт на Донбассе не будет решен.

Такое заявление сделал глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук. Если до конца года дело не сдвинется с места, заявил он, начало 2021-го ознаменуется новым стандартом "понимания ситуации" и поиском вариантов давления.

"Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", – отметил Кравчук в эфире канала "Украина 24".

Киев, по его словам, не будет "требовать войны", но собирается координировать усилия в отношении РФ с Евросоюзом и США.

После полной демилитаризации региона Киев планирует начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР.