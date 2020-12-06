Украина хочет усилить антироссийские санкции после Нового года
Украина собирается ужесточить после Нового года санкции против России в случае, если конфликт на Донбассе не будет решен.
Такое заявление сделал глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук. Если до конца года дело не сдвинется с места, заявил он, начало 2021-го ознаменуется новым стандартом "понимания ситуации" и поиском вариантов давления.
"Это могут быть, скажем, санкции, которые называются "международная расчетная система". Мы будем это просить и требовать этого. Мы будем требовать и других санкций", – отметил Кравчук в эфире канала "Украина 24".
Киев, по его словам, не будет "требовать войны", но собирается координировать усилия в отношении РФ с Евросоюзом и США.
После полной демилитаризации региона Киев планирует начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР.