0:37 6 Декабря 2020Общество
Власти США не стали продлевать сроки продажи TikTok
Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.
Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.
Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.
Официально информация о сроках на данный момент не подтверждена. В Белом доме отказались давать комментарии по данному вопросу, Минюст США не ответил на запрос Reuters. Источники указывают, что решение якобы лично принимал действующий президент Дональд Трамп.
Агентство Bloomberg в свою очередь отмечает, что переговоры не увенчались успехом. Стороны не намерены принимать каких-либо радикальных решений и намерены закрыть сделку до того, как Трамп покинет пост.