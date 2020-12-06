Власти США не стали продлевать сроки продажи TikTok

Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.

Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.

Власти США не исключают продолжения переговоров с китайской компанией-владельцем сервиса ByteDance. Об этом заявили источники агентства.

Официально информация о сроках на данный момент не подтверждена. В Белом доме отказались давать комментарии по данному вопросу, Минюст США не ответил на запрос Reuters. Источники указывают, что решение якобы лично принимал действующий президент Дональд Трамп.

Агентство Bloomberg в свою очередь отмечает, что переговоры не увенчались успехом. Стороны не намерены принимать каких-либо радикальных решений и намерены закрыть сделку до того, как Трамп покинет пост.