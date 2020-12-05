Более тысячи беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе за сутки

Российские миротворцы в субботу сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах.

Российские миротворцы в субботу сопроводили автобусы с беженцами, возвращающимися в Нагорный Карабах.

За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулись 1318 человек, сообщает Министерство обороны России. Всего к настоящему моменту в регион вернулись более 29 тысяч человек.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что всего за прошедшую пятницу в Нагорный Карабах вернулись 1,9 тысячи беженцев. Автобусы с беженцами также сопровождались российским миротворческим контингентом и военной полицией.

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве РФ 10 ноября договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы были размещены в рамках договоренностей, которые осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. В рамках договоренностей в регионе были размещены российские миротворцы, которые осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки, а также оказывают гуманитарную помощь местному населению.