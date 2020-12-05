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23:40   5 Декабря 2020
Общество

Совфед объявил о готовности почти 70% россиян примкнуть к волонтерам

Совфед объявил о готовности почти 70% россиян примкнуть к волонтерам

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян готовы стать волонтерами.

Россияне в последние годы активно занялись волонтерской деятельностью различных направлений. Более семи миллионов человек помогают медикам, ветеранам, участвуют в организациях "Волонтеры победы", "Волонтеры культуры" и других, сообщает РИА Новости.

Коронавирус вывел движение на новый уровень — множество людей откликнулись на призыв о помощи государства и начали привозить пожилым людям, многодетным, неполным семьям медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.

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#опрос #совфед #вциом

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