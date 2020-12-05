23:40 5 Декабря 2020Общество
Совфед объявил о готовности почти 70% россиян примкнуть к волонтерам
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян готовы стать волонтерами.
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которым 68% россиян готовы стать волонтерами.
Россияне в последние годы активно занялись волонтерской деятельностью различных направлений. Более семи миллионов человек помогают медикам, ветеранам, участвуют в организациях "Волонтеры победы", "Волонтеры культуры" и других, сообщает РИА Новости.
Коронавирус вывел движение на новый уровень — множество людей откликнулись на призыв о помощи государства и начали привозить пожилым людям, многодетным, неполным семьям медикаменты, продукты и предметы первой необходимости.