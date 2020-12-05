Голикова объяснила необходимость самоизоляции пожилых во время пандемии

Самоизоляция для пожилых людей России оказалась не самым успешным и комфортным, но необходимым способом защиты.

Самоизоляция для пожилых людей России оказалась не самым успешным и комфортным, но необходимым способом защиты.

Весной 2020 года в начале пандемии зарубежные коллеги сообщили, что коронавирусная инфекция больше всего угрожает жизни пожилых людей, что вызвало необходимость их "запереть", сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, выступая на онлайн-марафоне "Мы вместе", приуроченном ко Дню добровольца.

"Но заперли, видит бог, не потому, что хотели их как-то ограничить в общении", — объяснила Голикова.

Такие меры объясняются тем, что пожилое поколение в силу возраста больше всего подвержены хроническим заболеваниям, а значит попадают в группу риска. Волонтеры спасли огромное количество человеческих жизней, помогая пожилым во всех регионах России, рассказала вице-премьер.