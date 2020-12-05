Пушков: в РФ не стремятся заблокировать YouTube и Google

Работающие в России западные компании могут навсегда потерять этот огромный рынок, если они продолжат нарушать законы нашей страны. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

Работающие в России западные компании могут навсегда потерять этот огромный рынок, если они продолжат нарушать законы нашей страны.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, законопроект по регулированию зарубежных информационных сервисов и социальных сетей, который Государственная дума РФ рассмотрит 9 декабря, не преследует цели полностью запретить в России поисковик Google или видеохостинг YouTube. Но, если эти компании и их партнеры, продолжат нарушать российские законы, они рискуют потерять российский рынок, как уже потеряли китайский.

«Законопроект готовили депутаты Госдумы, но я также был одним из его инициаторов», — рассказал Пушков.

По его словам, в сентябре 2020 года Комиссия СФ по информационной политике провела совещание, на котором обсуждалась возможная реакция России на действия западных сетевых компаний, систематически блокирующих российские интернет-ресурсы.

«Наша позиция нашла отражение в законопроекте: на территории России сетевые компании должны подчиняться нашим законам, нельзя подменять их собственными корпоративными решениями», — объяснил сенатор.

При этом он напомнил, что только в текущем году YouTube и другие зарубежные платформы 24 раза блокировали российский контент, а за несколько последних лет таких случаев можно насчитать более 200. Под западную цензуру попадают не только отдельные материалы, например, фильм о теракте в Беслане или расследование о крушении «Боинга» в Донецкой области, но и аккаунт телеканала «Царьград». Однако широкая общественность практически ничего не знает о нарушениях российского законодательства, которые позволяют себе иностранные сетевые компании.

«Нередко отказываются закрывать доступ к запрещенным в России интернет-ресурсам, связанным с пропагандой наркотиков, призывами к суициду и другим. Или лишь частично перекрывают доступ к такому контенту. Есть обширная история нарушений антимонопольного и рекламного законодательства, требований в области защиты персональных данных», — рассказал сенатор.

До сих пор в нашей стране не имелось юридических инструментов, чтобы повлиять на ситуацию, но теперь такие инструменты появятся.

При этом Пушков подчеркнул, что авторы законопроекта не стремятся заблокировать на территории России YouTube или Facebook. Их целью является создать для Google и других сетевых компаний побудительные мотивы соблюдать российские законы и не подвергать цензуре российский контент.

«Мы видим, что периодически эти компании играют в политические игры. Однако мы не можем позволить им устанавливать свои правила на нашей территории, где они ведут бизнес и зарабатывают гигантские средства на рекламе», — подчеркнул Пушков.

Теперь этим игрокам придется соразмерять свои действия с возможными последствиями и потерями. Блокировка, по словам Пушкова, должна стать мерой, которая применяется в последнюю очередь, но без угрозы блокировки российский закон окажется настолько бессильным, что его не было бы смысла применять.

«Другое дело, что мы принимаем его вовсе не затем, чтобы взять и под надуманным предлогом все быстренько закрыть. То, о чем вы говорите: в один прекрасный день люди просыпаются, а ничего не работает — такого не будет», — заключил сенатор.

Напомним, законопроект предусматривает внесение поправок в два федеральных закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В документе прописаны меры воздействия на иностранные IT-ресурсы и социальные сети, работающие на территории России.