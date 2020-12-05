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22:02   5 Декабря 2020
Политика

Посол США в ФРГ призвал Германию заблокировать реализацию "СП-2"

Посол США в ФРГ призвал Германию заблокировать реализацию "СП-2"

Посольство США в Берлине призвало Германию и Евросоюз наложить мораторий на реализацию проекта "Северный поток — 2".

Решение стало бы четким сигналом о неготовности ЕС мириться с "постоянным злонамеренным поведением РФ", заявила изданию Handelsblatt исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл.

"Северный поток — 2" является политическим инструментом, заявила дипломат. Проект якобы направлен на обход Украины и разделение Европы, заявила она.

Представитель Морского и гидрографического агентства Германии ранее сообщал, что оператор "СП-2" Nord Stream 2 AG 5 декабря возобновит прокладку магистрали трубопровода.

Накануне стало известно, что возможный трубоукладчик "Северного потока — 2" судно "Фортуна" покинуло немецкий порт Висмар.

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#германия #Северный поток — 2 #Посольство США в ФРГ

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