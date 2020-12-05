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21:17   5 Декабря 2020
Армия

Протурецкие боевики в Сирии атаковали несколько населенных пунктов

Протурецкие боевики в Сирии атаковали несколько населенных пунктов

Несколько населенных пунктов, расположенных в сирийской провинции Ракка, попали под обстрел протурецких боевиков из "Сирийской национальной армии" (СНА).

Боевики атаковали находящиеся к западу от Телль-Абьяда деревни. Артобстрел был зафиксирован, по данным информационного агентства SANA, 5 декабря. Пострадали жилые дома мирных сирийцев из поселков Кор Хасан, Кузьли и Куберлик.

В этой местности, по данным Федерального агентства новостей, орудуют враждебные Турции курдские боевики "Сирийских демократических сил", которых США используют в своих интересах. Из-за разногласий упомянутых вооруженных формирований страдают жители оккупированных территорий САР.

Днем ранее протурецкие боевики обстреляли город Айн Исса. Местные жители считают, что их хотят заставить покинуть свои дома.

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#сирия #турция #протурецкие боевики

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