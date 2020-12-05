Полицейский и нардеп Украины пострадали из-за драки на заседании в Одессе

Сотрудник правоохранительных органов и народный депутат Украины стали участниками драки на первой сессии Одесского областного совета.

Сотрудник правоохранительных органов и народный депутат Украины стали участниками драки на первой сессии Одесского областного совета.

Несколько десятков человек приняли участие в потасовке 4 декабря. Среди нарушителей порядка оказались представители муниципального собрания, депутаты областного совета и Верховной рады. Конфликт произошел после столкновения парламентариев фракций "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партии Шария и "За будущее". Пострадавший депутат Татьяна Плачкова обратилась к врачам из-за подозрения на перелом руки.

Участники потасовки попытались преградить путь к трибуне. Депутаты требовали зарегистрировать девять членов партии "За будущее".