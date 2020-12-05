Навальный запугивает россиян принудительной вакцинацией от коронавируса

Прозападные и антироссийские СМИ активно распространяли недостоверную информацию о вакцине от коронавируса и продолжают запугивать россиян новыми "фактами".

Прозападные и антироссийские СМИ активно распространяли недостоверную информацию о вакцине от коронавируса и продолжают запугивать россиян новыми "фактами".

Признанное иностранным агентом "Радио Свобода" анонсировало срыв массовой вакцинации в России. Процедура якобы может не состояться по техническим причинам. Другое антироссийское издание "Медуза" сообщило о проблемах со вторым компонентам препарата. Информацию не подтвердили, но сослались на "осведомленного федерального чиновника".

Блогер Алексей Навальный присоединился к прозападным СМИ и написал в соцсетях пост о прививках. В тексте Навальный запугал россиян "принудительной вакцинацией". Доказательством стала ничем не подкрепленная таблица, пишет Nation News.

Разработка препарата "Спутник V" — важное событие не только для России, но и для всего мира. Лекарство стало первой зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции,