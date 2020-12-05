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19:32   5 Декабря 2020
Политика

Глава МИД РФ выступил на конференции по средиземноморскому диалогу

Глава МИД РФ выступил на конференции по средиземноморскому диалогу

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на конференции по средиземноморскому диалогу на тему стабильности и мира на Ближнем Востоке и Севере Африки.

В ходе своего выступления российский министр выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии. По его словам, в 2011 году именно НАТО разрушило Ливию бомбардировками, поэтому сейчас граждане страны вынуждены преодолевать последствия агрессии Североатлантического альянса. Мировое сообщество рассчитывает на прогресс, но переговоры пока ни к чему не приводят, добавил он.

"Главную задачу на данном этапе видим в оказании мировым сообществом содействия ливийцам в преодолении недоверия и нахождении компромиссных решений без попыток навязывать готовые рецепты извне или выделять одну из ливийских сторон в качестве приоритетной", — цитирует Лаврова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также глава МИД России выразил обеспокоенность тем, что на пост спецпосланника генсека ООН по Ливии так никого и не назначили. Лавров уверен, что США таким образом игнорируют позицию Африканского союза и пытаются диктовать свои условия, а не искать компромисс, который бы устраивал все стороны конфликта.

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#лавров #ливия #мид рф

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