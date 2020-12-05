Глава МИД РФ выступил на конференции по средиземноморскому диалогу

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на конференции по средиземноморскому диалогу на тему стабильности и мира на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на конференции по средиземноморскому диалогу на тему стабильности и мира на Ближнем Востоке и Севере Африки.

В ходе своего выступления российский министр выразил обеспокоенность ситуацией в Ливии. По его словам, в 2011 году именно НАТО разрушило Ливию бомбардировками, поэтому сейчас граждане страны вынуждены преодолевать последствия агрессии Североатлантического альянса. Мировое сообщество рассчитывает на прогресс, но переговоры пока ни к чему не приводят, добавил он.

"Главную задачу на данном этапе видим в оказании мировым сообществом содействия ливийцам в преодолении недоверия и нахождении компромиссных решений без попыток навязывать готовые рецепты извне или выделять одну из ливийских сторон в качестве приоритетной", — цитирует Лаврова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Также глава МИД России выразил обеспокоенность тем, что на пост спецпосланника генсека ООН по Ливии так никого и не назначили. Лавров уверен, что США таким образом игнорируют позицию Африканского союза и пытаются диктовать свои условия, а не искать компромисс, который бы устраивал все стороны конфликта.