Политолог призвал запретить соцсети, которые не соблюдают законы РФ

Соцсети и иностранные сервисы, которые не соблюдают российские законы, следует запретить, однако для этого нужно создать в стране аналоги Facebook, YouTube и Google.

Соцсети и иностранные сервисы, которые не соблюдают российские законы, следует запретить, однако для этого нужно создать в стране аналоги Facebook, YouTube и Google.

Об этом заявил главный редактор портала Politrussia.com Руслан Осташко, комментируя очередную блокировку российского СМИ. Так, 4 декабря Facebook признал отключение Instagram-аккаунта ГТРК "Ставрополье" после соответствующего требования Роскомнадзора. Отмечается, что иностранные соцмедиа ограничивают доступ к материалам порядка 20 российских СМИ, среди которых "Россия-1", РИА Новости, RT и издания Медиагруппы "Патриот".

"На Западе в соответствии с практиками демократического общества любые споры решаются в судах, а нас западные соцсети такой возможности лишают", — заметил Осташко в интервью Nation News.

Получается, что у российских компаний нет возможности отстаивать свои законные права в соответствии с правилами западных корпораций в отечественных судах. Эксперт уверен, что подобные сервисы, которые игнорируют российское законодательство и лишают россиян законных возможностей отстаивать свои интересы в судах, следует не только блокировать, но и запрещать их деятельность на территории РФ.

"Если тот же Facebook можно условно заменить нашими соцсетями, то аналогов YouTube в российском сегменте интернета, в отличие от китайского, вообще нет, поэтому он и занимается беспределом", — уверен главред.

Он подчеркнул, что в России за год можно создать мощный сервис. Если этого не сделать, то в перспективе Google может уничтожить российские аналоги.