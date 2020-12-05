Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:00   5 Декабря 2020
Политика

Украинский футболист Селезнев признал Крым российской территорией

Украинский футболист Селезнев признал Крым российской территорией

Крым является территорией России, считает нападающий украинского футбольного клуба "Колос" из Киевской области Евгений Селезнев.

Он заявил о своей позиции во время интервью на YouTube-канале "Вацко Live". Ведущий обсуждал со спортсменом российско-украинские отношения. Селезнев подчеркнул, что футбольный комментатор Виктор Вацко не разбирается в обсуждаемой теме.

Футболист рассказал о жизни своей матери на территории полуострова. Селезнев сообщил, что она не может "просто выехать" из Крыма.

"Мне что, от матери отказаться?" — спросил спортсмен у ведущего.

Евгений Селезнев играл на Украине за донецкий "Шахтер" и "Днепр". В 2016 году он выступал за краснодарскую "Кубань".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #крым #Евгений Селезнев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров