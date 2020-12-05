Украинский футболист Селезнев признал Крым российской территорией

Крым является территорией России, считает нападающий украинского футбольного клуба "Колос" из Киевской области Евгений Селезнев.

Крым является территорией России, считает нападающий украинского футбольного клуба "Колос" из Киевской области Евгений Селезнев.

Он заявил о своей позиции во время интервью на YouTube-канале "Вацко Live". Ведущий обсуждал со спортсменом российско-украинские отношения. Селезнев подчеркнул, что футбольный комментатор Виктор Вацко не разбирается в обсуждаемой теме.

Футболист рассказал о жизни своей матери на территории полуострова. Селезнев сообщил, что она не может "просто выехать" из Крыма.

"Мне что, от матери отказаться?" — спросил спортсмен у ведущего.

Евгений Селезнев играл на Украине за донецкий "Шахтер" и "Днепр". В 2016 году он выступал за краснодарскую "Кубань".