Французские правоохранители применили газ для разгона протестующих

Французы устроили масштабную политическую акцию в центре Парижа, выступая против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности".

Французы устроили масштабную политическую акцию в центре Парижа, выступая против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности".

Сообщается, что между протестующими и полицейскими начались ожесточенные столкновения. Активисты закидывают правоохранителей камнями и петардами. В ответ на это полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ.

Французские профсоюзы вновь призвали выйти на улицы, несмотря на то, что парламентарии уже приняли решение о редактировании нашумевшей статьи, запрещающей фото и видеофиксацию правоохранителей.

Политический марш стартовал от Порт-де-Лила на востоке Парижа. После чего протестующие начали свое движение в сторону площади Республики. На этот раз полиция приняла решение значительно увеличить количество офицеров, следящих за общественным порядком во время акции.