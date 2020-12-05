Суд отменил арест бывшего сенатора Дерева

Арестованного по делу о мошенничестве бывшего члена Совфеда Вячеслава Дерева выпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ставрополя.

Арестованного по делу о мошенничестве бывшего члена Совфеда Вячеслава Дерева выпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Ставрополя.

Два месяца назад правоохранители задержали Дерева по подозрению в мошенничестве. По решению суда он был заключен под стражу. Сенатору предъявили обвинение в хищении денежных средств из бюджета России в особо крупном размере.

В феврале 2012 года Дерев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по той же статье. Впервые его арестовали в марте 2018 году, вину он признавать отказался. Спустя год суд освободил его из СИЗО за истечением предельного срока содержания под стражей. В марте 2020 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против Дерева.