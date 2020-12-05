Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра

Демонстранты вышли на улицы Еревана. Оппозиционные силы выдвинули ультиматум премьер-министру, требуя его отставки.

Демонстранты вышли на улицы Еревана. Оппозиционные силы выдвинули ультиматум премьер-министру, требуя его отставки.

Армянскому премьеру Николу Пашиняну представлены следующее условие: уйти со своего поста до 12:00 8 декабря (11:00 по Москве). В противном случае оппозиция угрожает начать акции неповиновения по всей стране. Демонстранты уверены, что смогут самостоятельно отстранить Пашиняна в случае несоблюдения требований. С соответствующей инициативой выступили представители партии Дашнакцутюн.

"Если он не уйдет до вторника, мы сами его отстраним", — заявил представитель партии.

Центр Еревана вместил десятки тысяч людей, требующих ухода премьера. Они провели митинг, после чего направились к особняку Пашиняна. Массовые демонстрации продолжаются с момента подписания трехстороннего соглашения по Карабаху.