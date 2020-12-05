Михаил Горбачев уже очень давно не видел своих близких.

Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев не видится со своими родственниками. Павел Палажченко, который долгое время работал вместе с ним, объяснил причину отсутствия контактов с близкими. По его словам, самый долгоживущий правитель России боится заразиться коронавирусом, поэтому старается не нарушать режим самоизоляции.

«А кто сейчас приезжает? Сейчас самолеты не летают, поэтому», — объяснил Палажченко.

Как только пандемия коронавируса пойдет на спад, Михаил Горбачев обязательно увидится со своей родней. В марте 2021 года политика ждет 90-летний юбилей, который он, скорее всего, отметит в онлайне. Пока бывший генсек размышляет о программе своего праздника, добавил Палажченко.