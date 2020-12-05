17:58 5 Декабря 2020Политика
Жителей Крыма обеспечат питьевой водой из затопленного карьера
Идея об использовании воды из затопленного карьера в селе Скалистое, который получил название "Марсианское озеро", стала актуальной.
Идея об использовании воды из затопленного карьера в селе Скалистое, который получил название "Марсианское озеро", стала актуальной.
Уточняется, что из него собираются снабжать водой близлежащие населенные пункты Бахчисарайского района. В ГУП РК "Вода Крыма" подтвердили возможность использования воды из "Марсианского озера".
"Исследование проб, взятых накануне, показало, что вода чистая<...>Перспектива использования воды из карьера для водоснабжения есть, но нужно еще рассчитать гидравлику", — сообщили в "Воде Крыма".
Ранее доктор географических наук, кандидат геолого-минералогических наук Борис Вахрушев заявил, что воду из карьера в селе Скалистое можно и нужно использовать, пишет ФАН.