Жителей Крыма обеспечат питьевой водой из затопленного карьера

Идея об использовании воды из затопленного карьера в селе Скалистое, который получил название "Марсианское озеро", стала актуальной.

Идея об использовании воды из затопленного карьера в селе Скалистое, который получил название "Марсианское озеро", стала актуальной.

Уточняется, что из него собираются снабжать водой близлежащие населенные пункты Бахчисарайского района. В ГУП РК "Вода Крыма" подтвердили возможность использования воды из "Марсианского озера".

"Исследование проб, взятых накануне, показало, что вода чистая<...>Перспектива использования воды из карьера для водоснабжения есть, но нужно еще рассчитать гидравлику", — сообщили в "Воде Крыма".

Ранее доктор географических наук, кандидат геолого-минералогических наук Борис Вахрушев заявил, что воду из карьера в селе Скалистое можно и нужно использовать, пишет ФАН.