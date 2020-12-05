Протестующие нападают на силовиков в Париже

Участники акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности начали бросать в силовиков камни и петарды, передает ТАСС.

Участники акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности начали бросать в силовиков камни и петарды, передает ТАСС.

Стражи порядка были вынуждены применить против них слезоточивый газ. Это уже вторая серия акций протеста против жестоких действий полиции. Предыдущая прошла неделю назад и завершилась столкновениями и беспорядками.

Власти Франции пообещали гражданам внести изменения в законопроект, но митингующие настаивают на его ликвидации. Также участники акции требуют запретить видеонаблюдение с применением беспилотников.