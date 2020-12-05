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17:46   5 Декабря 2020
Политика

Минздрав Украины назвал сроки получения вакцины от COVID-19

Минздрав Украины назвал сроки получения вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов оценил сроки поставки вакцины против коронавирусной инфекции в страну.

По его словам, на Украине ожидают поставки 8 миллионов доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX 8. Это должно произойти в первой половине будущего 2021 года.

"Надеемся, что это будет конец первого — начало второго квартала", — сказал он.

Степанов уточнил, что речь идет о таких вакцинах как AstraZeneca, Moderna, Novavax. По его словам, украинская сторона уже близка к стадии подписания итоговых документов о поставках.

Министр сразу отметил, что у Украины нет в распоряжении необходимых мощностей для транспортировки и хранения вакцины Pfizer. Необходимым условием для ее хранения является температура на уровне -70 °С.

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#украина #вакцина #коронавирус

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