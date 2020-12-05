Прилепин верит в успех Чубайса на посту спецпредставителя президента РФ

Лидер партии «За правду» уверен, что с новой должностью экс-глава «Роснано» справится.

На посту спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями Анатолия Чубайса ждут значительные политические успехи. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин.

«Назначение – это безусловный ресурс, участие в тех или иных финансово-политических клубах, и никто в них так не ориентируется, как Чубайс. И жертвовать таким ресурсом, даже во имя какого-то популизма, нет необходимости ни для [президента РФ Владимира] Путина, ни для политической системы в России в целом. У нас даже не с каждым годом, а с каждым днем ухудшаются отношения с коллективным Западом», — заявил Прилепин.

По его словам, Москве еще придется провести немало переговоров с представителями западных стран, и никто не справится с этой задачей лучше, чем Анатолий Чубайс:

«Нам придется с ними [Западом] какие-то вещи обсуждать. Так вот нет ни одной фигуры, сопоставимой с Чубайсом, которая могла бы до них доносить какие-то вещи».

Новый пост экс-главы госкорпорации Роснано не надо воспринимать через призму его деятельности в 1990-е годы, считает Прилепин. Программу приватизации, которую возглавлял Чубайс, многие россияне до сих считают черным пятном постсоветской истории. Однако мифология о Чубайсе и сам Чубайс — разные вещи, добавил Прилепин.

«Мы смотрим на 90-е годы как на время катастрофы. Но я-то говорю, исходя не из исторических заслуг или антизаслуг Чубайса. А из того, что он собой являет на сегодняшний момент. Мне логика назначения понятна. <…> Хороший, плохой — к политике не имеет никакого значения, имеет значение просто «рацио», — подытожил лидер партии «За правду».

Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик уже отреагировал на назначение Анатолия Чубайса на пост спецпредставителя президента РФ. Он заявил, что «с нетерпением ждет» сотрудничества с российским политиком на площадке Организации Объединенных Наций.

«Политика Сегодня» ранее писала, как соратники Прилепина по партии отреагировали на назначение Чубайса на пост спецпредставителя президента. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял, что Чубайс, находясь на новом посту, не будет считаться государственным служащим и входить в состав администрации президента.