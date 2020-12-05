17:20 5 Декабря 2020Политика
Западные архитекторы подверглись гонениям со стороны Киева из-за работы в Крыму
Прокуратура Украины завела уголовное дело на работников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства в Крыму.
Прокуратура Украины завела уголовное дело на работников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства в Крыму.
Предприятие участвовало в создании оперного театра в Севастополе. О начале преследования рассказал специальный представитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.
Уголовное дело возбудила украинская прокуратура Автономной республики Крым. Она подконтрольна офису генпрокурора Незалежной. Начать преследование потребовал МИД государства.
Страна также запустила внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Украина обратилась к иностранным и местным компаниям с требованием отказаться от сотрудничества с австрийской организацией.