Западные архитекторы подверглись гонениям со стороны Киева из-за работы в Крыму

Прокуратура Украины завела уголовное дело на работников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства в Крыму.

Прокуратура Украины завела уголовное дело на работников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства в Крыму.

Предприятие участвовало в создании оперного театра в Севастополе. О начале преследования рассказал специальный представитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбудила украинская прокуратура Автономной республики Крым. Она подконтрольна офису генпрокурора Незалежной. Начать преследование потребовал МИД государства.

Страна также запустила внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Украина обратилась к иностранным и местным компаниям с требованием отказаться от сотрудничества с австрийской организацией.