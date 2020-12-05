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17:20   5 Декабря 2020
Политика

Западные архитекторы подверглись гонениям со стороны Киева из-за работы в Крыму

Западные архитекторы подверглись гонениям со стороны Киева из-за работы в Крыму

Прокуратура Украины завела уголовное дело на работников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au из-за строительства в Крыму.

Предприятие участвовало в создании оперного театра в Севастополе. О начале преследования рассказал специальный представитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.

Уголовное дело возбудила украинская прокуратура Автономной республики Крым. Она подконтрольна офису генпрокурора Незалежной. Начать преследование потребовал МИД государства.

Страна также запустила внутренние процедуры по применению санкций против бюро. Украина обратилась к иностранным и местным компаниям с требованием отказаться от сотрудничества с австрийской организацией.

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#украина #крым #австрия

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