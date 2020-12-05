Пушков: призвал РФ обратиться в ОБСЕ из-за задержания журналистов в Латвии

Задержание латвийской Службой госбезопасности журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, грубо нарушает те обязательства, которые Литва взяла на себя, подписав европейскую конвенцию защиты прав и свобод.

Задержание латвийской Службой госбезопасности журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, грубо нарушает те обязательства, которые Литва взяла на себя, подписав европейскую конвенцию защиты прав и свобод.

Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Напомним, в четверг, 3 декабря, в Латвии были задержаны журналисты Андрей Солопенко и Алла Березовская, которые сотрудничают с информационным интернет-порталом Baltnews.lv, Андрей Яковлев – два года назад возглавлявший это издание, а также правозащитник, общественник и публицист Владимир Линдерман.

Как заявили в латвийской Службе государственной безопасности (СГБ), задержание журналистов было проведено в рамках уголовного дела о нарушении международных санкций, возбужденного в январе текущего года. В пятницу, после того как с задержанными пообщались сотрудники СГБ, все четверо были отпущены под подписку о невыезде.

Алексей Пушков, комментируя ситуацию, заявил, что журналисты столкнулись с возмутительным полицейским произволом. Задержание журналистов, по его словам, представляло собой карательную акцию латвийских силовиков, направленную на запугивание собственных граждан.

«Это грубое нарушение тех обязательств, которые Латвия давала в рамках европейской конвенции защиты прав и свобод, где гарантируются права на получение и распространение информации», — напомнил сенатор.

По словам сенатора, российской делегации следует направить запрос о правомочности действий властей Латвии, откровенно нарушивших права журналистов в Совет Европы и ОБСЕ (Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Также Пушков отметил постоянное ухудшение ситуации с работой русскоязычных СМИ в Латвии, и с латвийскими журналистами, сотрудничающими с российскими СМИ. Подобными скандальными действиями Латвия демонстрирует, что она не собирается в дальнейшем отказываться от своей враждебной политики по отношению к РФ и к сотрудничающим с Россией собственным гражданам.

«Это, конечно, произвол, потому что обосновывают такие действия ссылками на санкции Евросоюза в отношении руководителя МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева», — отметил Пушков.

Но подобные ссылки, по его словам, являются совершенно неприемлемыми и несостоятельными, так как введенные против Дмитрия Киселева персональные санкции ЕС не могут распространяться на СМИ, которыми он руководит, на деятельность российских СМИ за границей, и на людей, которые работают в этих СМИ или сотрудничают с ними.