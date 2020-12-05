Война в Карабхе подтолкнула разработку новейших беспилотников в России

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Россия усвоила уроки вооруженного столкновения в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Российские специалисты приступили к разработке новейшего комплекса дальнего радиолокационного дозора. Его создают на базе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вертолетного типа, который сможет похвастаться собственной системой наведения зенитных ракет.

Как сообщает источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе, о новом оружии задумались «на основе анализа опыта последних локальных конфликтов, который показывает возросшую роль ударных беспилотников». Речь идет, конечно, о столкновении к НКР, где балом правили азербайджанские БПЛА. Армения, у которой не было средств радиоэлектронной борьбы, едва ли могла противостоять роям беспилотников и их атакам.

Разработка ведется еще с ноября 2020 года. Новый российский БПЛА будет не только искать вражеские беспилотники «на малых и предельно малых высотах», но и давать наводку наземным зенитным ракетным комплексам (ЗРК). Они-то и будут заниматься воздушными нарушителями после получения соответствующего сигнала.

Несмотря на то, что к практической части разработки российские инженеры приступили только в ноябре, идея создать беспилотник, который будет отслеживать дроны противника, появилась довольно давно. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его мнению, ситуация в Нагорном Карабахе для Армении действительно была плачевной из-за отсутствия возможности противостоять беспилотникам Азербайджана. У России есть средства радиоэлектронной борьбы, однако помощь БПЛА вертолетного типа на поле боя никогда не повредит, заверил специалист.

«Лучшим средством является то, которое помогает победить противника. А против него гораздо лучше бороться целым комплексом средств. Новый БПЛА поможет отслеживать дроны на низких дистанциях, что очень полезно. А решение делать такие беспилотники возникло не на фоне Нагорного Карабаха, а довольно раньше. Такая работа велась давно, просто в связи с конфликтом в НКР этот вопрос встал более остро», — рассказал военный эксперт.

К тому же заявления о новой разработке могут заинтересовать потенциальных инвесторов, добавил Литовкин. Когда новый БПЛА вертолетного типа официально презентуют, найдутся компании, готовые спонсировать дальнейшие работы. Также откроется возможность для получения государственного оборонного заказа.

Дополнением к новому беспилотнику может послужить система радиолокационного слежения, которую презентовали в рамках форума «Армия-2020». Сотрудники «Научно-исследовательского института дальней радиосвязи» рассказали, что РЛС разрабатывается сразу в нескольких исполнениях: для секторного и кругового контроля пространства.

Нагорно-Карабахская Республика уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Вооруженные столкновения в регионе возобновились с новой силой 27 сентября 2020 года. Вечером 9 ноября над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.