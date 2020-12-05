Российские миротворцы обустроились для несения комфортной службы в Карабахе

Военнослужащие из состава российской миротворческой миссии оборудовали все посты для комфортного несения службы в Нагорном Карабахе.

Военнослужащие из состава российской миротворческой миссии оборудовали все посты для комфортного несения службы в Нагорном Карабахе.

С начала миротворческой миссии РФ в Карабахе прошел почти месяц. За это время были выполнены трехсторонние договоренности, а Лачинский коридор остается под контролем российских военнослужащих, которые обеспечивают безопасность проезда мирных граждан.

Миротворцы с помощью инженерных служб оснастили фортификационными сооружениями все посты, а также организовали свой быт для комфортного несения службы. На местах дислокации российских военных были развернуты душевые кабинки с горячим водоснабжением, биотуалеты, отапливаемые места для отдыха. Работы по оборудованию постов в Лачинском районе и в городе Шуша практически завершены, передает telegram-канал "Военкоры Русской Весны".