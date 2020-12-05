16:39 5 Декабря 2020Экономика
Минздрав установил стоимость российской вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения Российской Федерации заявило о регистрации предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили в ведомстве.
Министерство здравоохранения Российской Федерации заявило о регистрации предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили в ведомстве.
Заявление было сделано помощником главы здравоохранения России Алексеем Кузнецовым. Цена препарата составила 1942 рубля за два компонента, заявил представитель ведомства в разговоре со СМИ.
"Цена упаковок по 5 двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рублей", — добавил Кузнецов.
Помощник министра также отметил, что "Спутник V" теперь включен в список жизненно важных препаратов в России, а сама процедура для жителей страны будет абсолютно бесплатной.