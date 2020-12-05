Киевский политолог объяснил согласие украинцев с обманом на выборах

Власти Украины могут обманывать общество, не переживая за последствия, поскольку политическая культура в стране крайне низкая, отметил киевский политолог Андрей Головачев.

Власти Украины могут обманывать общество, не переживая за последствия, поскольку политическая культура в стране крайне низкая, отметил киевский политолог Андрей Головачев.

По его словам, политическая история Незалежной представляет собой процесс регулярных обещаний властей сделать жизнь украинцев лучше. Последними политиками, обманувшими жителей Украины, стали "Слуги народа" во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, отметил эксперт.

Никакой связи между обещаниями партий во время предвыборной гонки и тем, что они реально делают после голосования, практически нет, сказал Головачев. Ввиду крайне низкого уровня политической культуры общества на Украине власти обманывают своих избирателей, насколько они им позволяют, добавил политолог.