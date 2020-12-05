Украинский аналитик раскритиковал антикоронавирусную политику Киева

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал решения руководства Украины, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал решения руководства Украины, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению специалиста, украинские власти немерено принимают не совсем адекватные решения на медицинском уровне. Кочетков уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленского необходимо было еще в ноябре объявить о том, что в стране ожидается вторая волна COVID-19 и принять соответствующее решение о введении жесткого локдауна с начала декабря.

Карантин необходимо было отменить незадолго до новогодних праздников, чтобы малый и средний бизнес успел реабилитироваться на новогодних ярмарках.

Почему власть не видит этих решений — непонятно. Однако, когда в руках таких руководителей находятся миллионы жизней, становится действительно страшно, подытожил Кочетков.