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16:12   5 Декабря 2020
Политика

Украинский аналитик раскритиковал антикоронавирусную политику Киева

Украинский аналитик раскритиковал антикоронавирусную политику Киева

Политический аналитик Александр Кочетков прокомментировал решения руководства Украины, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

По мнению специалиста, украинские власти немерено принимают не совсем адекватные решения на медицинском уровне. Кочетков уверен, что президенту Украины Владимиру Зеленского необходимо было еще в ноябре объявить о том, что в стране ожидается вторая волна COVID-19 и принять соответствующее решение о введении жесткого локдауна с начала декабря.

Карантин необходимо было отменить незадолго до новогодних праздников, чтобы малый и средний бизнес успел реабилитироваться на новогодних ярмарках.

Почему власть не видит этих решений — непонятно. Однако, когда в руках таких руководителей находятся миллионы жизней, становится действительно страшно, подытожил Кочетков.

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#украина #карантин #коронавирус

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