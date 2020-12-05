Оппозиция Молдавии выйдет на акцию протеста в воскресенье

Выйти людей на протест призвала новоизбранный президент Молдавии Майя Санду. Демпартия и "Наша партия" приняли решение присоединиться к акции.

Выйти людей на протест призвала новоизбранный президент Молдавии Майя Санду. Демпартия и "Наша партия" приняли решение присоединиться к акции.

Новый глава государства обвиняет парламентариев республики в ограничении полномочий президента на фоне переподчинения Службы информации и безопасности. Санду уже объявила о планах опротестовать это решение в Конституционном суде.

Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип также заявил о намерении выразить свое несогласие с решением текущего правительства.

"Результаты президентских выборов показали, что люди хотят изменений и других политиков. Призываем выйти в воскресенье на площадь Великого национального собрания, чтобы защитить эти голоса", — сказал он.

Стоит отметить, что Санду также намерена добиться отставки правительства и организации досрочных парламентских выборов.