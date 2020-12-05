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16:04   5 Декабря 2020
Россия

В России продлили выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

В России продлили выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что правительство России решило продлить на январь 2021 года выдачу бесплатных лекарств людям, которые заразились коронавирусом. Процедура будет обеспечиваться из федерального бюджета, пока в стране «сохраняется напряженность» с пандемией COVID-19.

Мурашко обратил внимание, что весь комплекс мероприятий, который осуществляют власти, может привести к снижению прироста заразившихся вирусом. На сегодняшний день ситуация с заболевшими остается «достаточно стабильной», добавил министр. Значительного скачка заражений в Минздраве не видят.

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», — сообщил Мурашко.

По состоянию на 5 декабря 2020 года, в России зафиксировано 2 354 934 человек, зараженных коронавирусом. Накануне, 4 декабря, президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19.

«Политика Сегодня» уже писала о том, что ученые китайского Уханя предупредили о новых видах коронавируса, которые распространяют животные.

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#россия #лекарства #коронавирус

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