В России продлили выдачу бесплатных лекарств больным COVID-19

Ситуация с зараженными в стране пока остается стабильной, заверил глава Минздрава.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что правительство России решило продлить на январь 2021 года выдачу бесплатных лекарств людям, которые заразились коронавирусом. Процедура будет обеспечиваться из федерального бюджета, пока в стране «сохраняется напряженность» с пандемией COVID-19.

Мурашко обратил внимание, что весь комплекс мероприятий, который осуществляют власти, может привести к снижению прироста заразившихся вирусом. На сегодняшний день ситуация с заболевшими остается «достаточно стабильной», добавил министр. Значительного скачка заражений в Минздраве не видят.

«Сегодня ситуация сохраняется достаточно стабильной, прироста значимого мы не видим, он умеренный», — сообщил Мурашко.

По состоянию на 5 декабря 2020 года, в России зафиксировано 2 354 934 человек, зараженных коронавирусом. Накануне, 4 декабря, президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране массовую вакцинацию от COVID-19.

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