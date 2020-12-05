Команда Байдена не смогла обсудить вопросы разведки с Пентагоном

Команда кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не смогла встретиться с разведывательными агентствами Пентагона.

Команда кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена не смогла встретиться с разведывательными агентствами Пентагона.

Диалогу для "передачи власти" могла препятствовать команда действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщают несколько местных СМИ. Встреча должна была пройти с представителями военной разведки в составе Министерства обороны, включая представителей Разведывательного управления ведомства и Агентства национальной безопасности.

Пентагон потребовал от Байдена заранее предоставить информацию о вопросах и именах людей, с которыми команда кандидата хотела встретиться.

Представители демократа уже присутствовали на специально организованных брифингах. Они обсуждали военные вопросы и международную безопасность, но тема разведки не затрагивалась.