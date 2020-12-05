Европарламент требует от стран ЕС наладить отношения с Россией

Депутаты французского отделения Европейского парламента призвали Евросоюз работать над развитием отношений с Россией.

Депутаты французского отделения Европейского парламента призвали Евросоюз работать над развитием отношений с Россией.

Европейские парламентарии призвали внести соответствующие изменения в инициативу о принятии резолюции об отношениях и связях между странами ЕС и Азии.

Россия имеет важное стратегическое расположение и экономические возможности, отметили авторы инициативы, депутаты французского отделения Европарламента Тьерри Мариани и Жером Ривьер. По их словам, Европе следует развивать партнерство с РФ.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с журналистами "Слово и Дело" напомнил, что в Евросоюзе подобные предложения звучали уже не раз. Франция и Германия постоянно предлагают такие поправки, однако далее дело не движется.

"Если бы не давление США, то Евросоюз уже давно бы уплотнился, увеличился и усилился в рамках взаимоотношений с Россией, но политика - дело темное и хитрое, поэтому парламентарии, безусловно, будут говорить, эти сигналы будут появляться еженедельно, если не ежедневно. Но не думаю, что парламент их примет", – выразил мнение Маркелов.

Эксперт уверен, что такие сигналы предназначены более для элит других стран, чтобы "успокоить их и поддерживать хоть какие-то связи". Европа понимает, что Россия "тоже имеет право обижаться", поэтому вопрос о налаживании отношений с Москвой всегда будет стоять в повестке ЕС.

Попытки Европы "показать зубы США" - это уже результат, считает Маркелов. Однако странам Европы вряд ли когда-нибудь удастся избавиться от давления США.