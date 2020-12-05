Ценный ресурс или «раковая опухоль»? Эксперты и политики оценили назначение Чубайса

Экс-глава Роснано получил должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями.

Анатолия Чубайса, которого 2 декабря отправили в отставку с поста главы «Роснано», назначили специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Назначение одобрил и подписал Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что Чубайс, находясь в новой должности, не будет считаться государственным служащим и входить в состав администрации президента.

На международной арене назначение Чубайса оценили положительно. Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что «с нетерпением ждет» сотрудничества с российским политиком на площадке Организации Объединенных Наций. Однако основная геополитическая деятельность Чубайса может развернуться вовсе не в штаб-квартире ООН.

Авторы аналитического Telegram-канала «Толкователь» предположили, что назначение экс-главы «Роснано» на пост спецпредставителя президента на международной арене связано с внутриполитической борьбой за океаном. К власти в Белом доме вскоре может прийти лидер Демократической партии США Джозеф Байден, с которым России нужно будет выстраивать диалог «с нуля».

По официальным данным он еще не выиграл выборы, действующий лидер Дональд Трамп пытается через суды доказать фальсификацию результатов голосования. Однако процесс передачи власти уже запущен. Инаугурация избранного президента США состоится 20 января 2021 года.

Именно с вероятным президентством Байдена эксперты связывают новую должность Анатолия Чубайса. «Толкователь» пишет, что подобное назначение можно рассматривать, как повышение для бывшего главы «Роснано». Последнему придется выстраивать новую линию отношений Кремля и американской Демпартии, а также налаживать контакт с самым престарелым главой Белого дома. Если он, конечно, все-таки выиграет выборы.

«Чубайса назначили главным переговорщиком между Кремлем и администрацией Байдена (шире – американской Демпартией, так как высока вероятность их прихода к власти на 8–12 лет). Это очевидное повышение для Чубайса – в пику тем, кто ждал его низвержения», — считают авторы Telegram-канала.

Вполне вероятно, что на новом посту Чубайса ждут значительные политические достижения, считает писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин. В опыте бывшему главе «Роснано» не занимать.

«Назначение – это безусловный ресурс, участие в тех или иных финансово-политических клубах, и никто в них так не ориентируется, как Чубайс. И жертвовать таким ресурсом, даже во имя какого-то популизма, нет необходимости ни для Путина, ни для политической системы в России в целом. У нас даже не с каждым годом, а с каждым днем ухудшаются отношения с коллективным Западом. И нам придется с ними какие-то вещи обсуждать. Так вот нет ни одной фигуры, сопоставимой с Чубайсом, которая могла бы до них доносить какие-то вещи», — уверен Прилепин.

При этом лидер партии «За правду» признал, что фигуру Чубайса трудно назвать «народной»: политик может довольно жестко отстаивать позиции, которые противоречат убеждениям большинства россиян. Да и программу приватизации, проводимую Чубайсом в 1990-е годы, многие жители страны до сих считают черным пятном постсоветской истории. Но мифология о Чубайсе и сам Чубайс - разные вещи, считает Прилепин.

«Мы смотрим на 90-е годы как на время катастрофы. Но я-то говорю, исходя не из исторических заслуг или антизаслуг Чубайса. А из того, что он собой являет на сегодняшний момент. Мне логика назначения понятна<…> Хороший, плохой — к политике не имеет никакого значения, имеет значение просто «рацио», — отметил Прилепин.

Точку зрения Прилепина не разделяет его соратник по партии — член экспертного совета, политолог Сергей Михеев. Сомневаться в том, что Анатолий Чубайс «разрушил» российскую экономику в 90-х годах, не приходится. Теперь можно ждать конца связям с международными организациями, иронизирует эксперт.

«Я надеюсь, что он [Чубайс] разрушит теперь эти международные организации. <…> Может быть, он действительно знает какие-то секреты, мне трудно оценить причину его назначения. Но раз уже ему доверили работу с международными организациями, то пусть он их разрушит. Я буду очень рад».

Еще более категоричную оценку дал один из создателей Счетной палаты РФ, ярый оппонент Бориса Ельцина и всей его команды (в которую входил и Чубайс) Юрий Болдырев.

«С моей точки зрения, то, чем он [Чубайс] занимался последнюю четверть века и более – это раковая опухоль. Именно поэтому он с политической точки зрения непотопляем. Раковая опухоль непотопляема, с ней очень тяжело бороться. Особенно, если есть внешние конкуренты, которые заинтересованы в том, чтобы мы болели», — сказал Болдырев.

Сам Анатолий Чубайс о своем назначении высказался в Facebook. Он отметил, что впервые в его жизни «предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно» ему лично. Никакой конкретики по своей будущей работе политик не привел.