Путин пообещал обеспечивать поддержку ветеранов в России

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами и финалистами всероссийского конкурса "Доброволец России".

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами и финалистами всероссийского конкурса "Доброволец России".

Президент России Владимир Путин провел встречу с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России — 2020". Глава государства отметил важность добровольческой деятельности в непростое для страны время, а также заявил, что государство и дальше будет поддерживать ветеранов. Путин подчеркнул, что в адрес ветеранов не зазорно говорить теплые и громкие слова, вспоминая поколение победителей.

"Но для них, для ветеранов, не менее важны забота и внимание, которые проявляются лично к каждому из них", — заявил президент.

Президент пообещал поддержать движение добровольцев со стороны государства.