Путин снова примет участие в акции "Елка желаний"

Президент России Владимир Путин пообещал выполнить мечту двух ребят в рамках праздничной новогодней акции "Елка желаний".

Президент России Владимир Путин пообещал выполнить мечту двух ребят в рамках праздничной новогодней акции "Елка желаний".

Девятилетнему Дмитрию из Челябинской области глава государства пообещал покататься вместе с ним на коньках на Красной площади.

Также президенту написал Александр из Тульской области. Он признался, что всегда хотел обнять панду. Путин отметил, что для начала необходимо разузнать, хочет ли этого панда. Глава государства пообещал решить этот вопрос с зоозащитниками.