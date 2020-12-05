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15:02   5 Декабря 2020
Политика

Преподаватель из Италии намекнул Путину на желание стать гражданином РФ

Преподаватель из Италии намекнул Путину на желание стать гражданином РФ

Итальянский доброволец рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что мечтает получить российский паспорт.

Волонтер из Италии обратился к Владимиру Путину с просьбой исполнить его давнюю мечту — стать гражданином РФ. При этом итальянец извинился за "тонкий намек" о получении российского паспорта.

"Тоньше не бывает. Хорошо", — ответил глава государства.

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