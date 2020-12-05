Преподаватель из Италии намекнул Путину на желание стать гражданином РФ

Итальянский доброволец рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что мечтает получить российский паспорт.

Итальянский доброволец рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что мечтает получить российский паспорт.

Волонтер из Италии обратился к Владимиру Путину с просьбой исполнить его давнюю мечту — стать гражданином РФ. При этом итальянец извинился за "тонкий намек" о получении российского паспорта.