15:02 5 Декабря 2020Политика
Преподаватель из Италии намекнул Путину на желание стать гражданином РФ
Итальянский доброволец рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что мечтает получить российский паспорт.
Итальянский доброволец рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что мечтает получить российский паспорт.
Волонтер из Италии обратился к Владимиру Путину с просьбой исполнить его давнюю мечту — стать гражданином РФ. При этом итальянец извинился за "тонкий намек" о получении российского паспорта.
"Тоньше не бывает. Хорошо", — ответил глава государства.