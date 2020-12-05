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14:50   5 Декабря 2020
Общество

Путин раскрыл секрет своего хорошего настроения

Путин раскрыл секрет своего хорошего настроения

Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами поделился, как ему удается сохранять позитивный настрой.

Россия 5 декабря отмечает День волонтера. Глава государства встретился с благотворителями и финалистами конкурса "Доброволец России — 2020".

Волонтеров интересовало, как российскому лидеру удается всегда поддерживать позитивный настрой, несмотря на загруженный график и напряженную ситуацию в мире. По признанию Путина, боевой дух и хорошее настроение приходят к нему при общении с увлеченными и неравнодушными к чужим бедам людьми, такими как волонтеры.

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#россия #путин #волонтеры

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