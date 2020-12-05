Путин рассказал о "приросте" России арктическими территориями

Следующие несколько десятилетий Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, заявил президент РФ Владимир Путин.

Следующие несколько десятилетий Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, заявил президент РФ Владимир Путин.

В план по освоению арктических территорий также входит добыча полезных ископаемых, добавил глава государства в ходе онлайн-встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" в субботу, 5 декабря.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи", — подчеркнул российский лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что свыше 70% территории страны лежат в северных широтах. Поэтому происходящее на Севере входит в круг интересов РФ.