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14:34   5 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал о "приросте" России арктическими территориями

Путин рассказал о "приросте" России арктическими территориями

Следующие несколько десятилетий Россия будет "прирастать" Арктикой и северными территориями, заявил президент РФ Владимир Путин.

В план по освоению арктических территорий также входит добыча полезных ископаемых, добавил глава государства в ходе онлайн-встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России" в субботу, 5 декабря.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи", — подчеркнул российский лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что свыше 70% территории страны лежат в северных широтах. Поэтому происходящее на Севере входит в круг интересов РФ.

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#путин #арктика #волонтеры

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