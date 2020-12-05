Путин заявил, что COVID-19 не должен мешать россиянам праздновать Новый год

Ограничительные меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции не позволят жителям многих российских городов отметить Новый год вне дома.

Ограничительные меры для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции не позволят жителям многих российских городов отметить Новый год вне дома.

Жители Санкт-Петербурга не смогут посетить ни один ресторан вплоть до 3 января. Также в крупных городах в новогоднюю ночь не будет работать метро, цены на такси значительно возрастут, а с некоторыми близкими не удастся встретиться в праздник. В большинстве субъектов РФ сохраняется запрет на массовые сборы.

В ходе онлайн-встречи с волонтерами глава России Владимир Путин заявил, что попробует придумать, как гражданам страны не растерять праздничный настрой в условиях коронавирусных ограничений.