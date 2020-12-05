Путин рассказал, что помогает РФ удерживать морально-этическое лидерство

Удерживать морально-этическое лидерство России помогают лучшие качества граждан страны, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Удерживать морально-этическое лидерство России помогают лучшие качества граждан страны, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России — 2020" глава государства отметил, что для россиян нормой жизни являются сердечная щедрость, великодушие и милосердие. Эти качества передаются из поколения в поколение и остаются в крови, они же помогают преодолевать трудности и испытания.

"Взаимная поддержка, соучастие и готовность прийти на помощь это все не зависит от каких бы то ни было политических или иных убеждений, взглядов, это то, что стоит над политикой и то, что действительно объединяет всех", — заявил Путин.

В 2020 году волонтерами стали не менее 15 миллионов россиян, сообщил он. В действительности в стране гораздо больше людей, которые откликаются на беду ближнего и помогают. Путин добавил, что в 2020 году россияне стали больше ценить жизнь и не стесняться проявлять свои лучшие качества.