ООН и Африканский союз обратились к участникам политического процесса в ЦАР

ООН опубликовала совместное обращение к представителям властных верхушек Центральноафриканской республики накануне выборов президента.

ООН опубликовала совместное обращение к представителям властных верхушек Центральноафриканской республики накануне выборов президента.

ООН, Африканский союз, Евросоюз и Экономическое сообщество стран Центральной Африки призвали участников политического процесса в Центральноафриканской республике уважать решения Конституционного суда страны. Об этом сообщает ФАН. Представители наблюдательных организаций сделали заявление накануне выборов президента страны, опасаясь, что они могут быть сорваны оппозиционно настроенными группировками.

"В частности, призываем национальные власти и политический класс работать над выборами, чтобы они прошли мирно, транспарентно и в доверительной обстановке", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.

Поводом для опасений стало решение Конституционного суда страны, который не допустил к участию в выборах экс-президента страны Франсуа Бозизе. На момент подачи документов он не проживал на территории страны в течение года. Выборы президента и членов Национальной Ассамблеи в ЦАР должны состояться 27 декабря.