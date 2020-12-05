Медаль за отвагу. Украина отказывается от победы в Великой Отечественной войне

В Днепропетровской области посчитали оскорблением памятную медаль в честь 75-летия окончания ВОВ.

Настоящий скандал из-за медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» разразился на Украине. Дочь 95-летнего ветерана Василия Волошко, которому должна была достаться награда, восприняла ее как грубое оскорбление, и теперь намерена разбираться в ситуации через Службу безопасности Украины (СБУ).

Торжественное оскорбление

Первой новость о том, что Волошко присуждают почетную награду, услышала его старшая дочь Любовь. Ей позвонили из городского совета ветеранов Новомосковска (город в Днепропетровской области, там проживает семья) и попросили явиться для получения медали. Устраивать скандал на месте женщина не стала: получив медаль, Любовь направилась домой.

Только в квартире, надев очки и прочитав поздравление от российского президента Владимира Путина, женщина осознала весь «цинизм» ситуации. Ведь памятную награду за окончание страшной войны украинскому ветерану дарит именно Россия, которую на Украине принято считать страной-агрессором.

«Я там [в здании совета ветеранов] не смотрела, пришла домой, надела очки и прочитала все. Скажу, что поначалу возмущению моему не было предела. <…> Это все вещественные доказательства, а я считаю, что это преступление против нашего государства [Украины]. Сегодня, когда идет война, когда против нас воюет Россия, кроме возмущения, прямой злости – ничего не может быть в этой ситуации», — цитирует Любовь Волошко телекомпания «11 канал».

Дочь ветерана призналась сотрудникам украинского телеканала, что в первые секунды даже хотела выбросить медаль, но потом посчитала, что юбилейная награда может стать вещественным доказательством. Своему отцу Любовь Волошко ничего говорить не стала. По ее словам, ветеран является таким ярым патриотом Украины, что новость о поздравлении от Путина может и не пережить.

«Любовь утверждает — ее отец заядлый патриот, с начала войны на Востоке Украины регулярно поддерживал украинскую армию. В частности, откладывал со своей пенсии деньги на приобретение необходимых вещей и продуктов. Дочь добавляет — господину Волошко вскоре исполнится 96 лет, поэтому о поздравлениях от Путина ему не рассказали. Потому что пожилой человек может не выдержать такого стресса», — передает «11 канал».

Председатель городского совета ветеранов Михаил Горбов попытался объяснить женщине, что аналогичную награду получили еще 14 ветеранов Великой Отечественной войны, однако такие подробности не произвели на Любовь Волошко никакого впечатления. Теперь она намерена передать медаль сотрудникам СБУ, чтобы они провели расследование и выяснили, как памятная награда попала на Украину.

Страшнее коронавируса

Этот инцидент показывает, что русофобией на Украине заражена не «мелкая группка политиков», как считают многие, а большая часть страны, уверен зампред Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. Украинцы готовы поставить под сомнение даже память о победе в Великой войне, которая не зря носит звание «Отечественной».

«Украинцы в той войне заплатили цену в семь миллионов жизней, сражаясь бок о бок с советскими солдатами. Теперь этой памятью готовы пожертвовать ради соперничества с Россией. Это высшая степень падения всех моральных норм и принципов, предательство всего святого, на чем воспитывались целые поколения людей. Это политическая деградация общества. Можно по-разному относится к России, Путину и так далее. Но медаль тут при чем? При чем тут государство, которое сохраняет эту память и отдает дань героям?», — возмутился общественник.

Подавляющее большинство населения Украины «инфицировано ненавистью к России», которая проявляется в разных ситуациях. Случай с медалью – один из многих. Ведь весть о почетной награде дочь Волошко так и не передала своему отцу. При этом государство практически полностью находится во внешнем управлении. Запад формирует собственную антироссийскую повестку на Украине, и это, судя по всему, у него отлично получается, полагает Форманчук.

Член Общественной палаты Крыма посоветовал российскому посольству на Украине определить список доверенных лиц, которые могли бы заниматься выдачей медалей и других памятных наград. Потому что для той части страны, что поддерживает нынешнюю власть в Киеве, победа в Великой Отечественной войне практически обесценилась, подытожил Форманчук.

Скандал с медалями возникает на Украине не в первый раз. Летом 2020 года Служба безопасности Украины задержала на границе бывшего заместителя гендиректора харьковского завода имени Малышева Михаила Исаева. С собой он вез 50 медалей в честь 75-летия Победы, которые должны были быть вручены ветеранам Харькова. Сотрудники СБУ отпустили Исаева, но все награды, которые он вез с собой, конфисковали. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот случай «кощунством и издевательством над старшим поколением».